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Новости Результат работы ПВО
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В течение дня враг запустил по Украине 76 реактивных дронов, ПВО сбила более 70, — Воздушные силы

ппо

В течение дня 18 августа российские захватчики атаковали Украину 76 реактивными БПЛА типа "Shahed". Силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить более 70 реактивных БПЛА противника.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Основное направление — Киевская область 

"18 августа 2026 года в течение дня (с 07:00 до 18:30) враг нанес удар по Украине 76 реактивными БПЛА типа "Shahed"", — говорится в сообщении.

Основным направлением удара была Киевская область.

Результаты ПВО

По предварительным данным, противовоздушной обороне удалось сбить и подавить более 70 реактивных БПЛА противника.

Впрочем, зафиксированы попадания БПЛА и падение сбитых аппаратов в нескольких местах. Информация уточняется.

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Повторная волна

В Воздушных силах добавили, что после 18:30 в воздушное пространство Украины вошло еще более двадцати реактивных БПЛА.

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