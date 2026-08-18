В течение дня враг запустил по Украине 76 реактивных дронов, ПВО сбила более 70, — Воздушные силы
В течение дня 18 августа российские захватчики атаковали Украину 76 реактивными БПЛА типа "Shahed". Силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить более 70 реактивных БПЛА противника.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Основное направление — Киевская область
"18 августа 2026 года в течение дня (с 07:00 до 18:30) враг нанес удар по Украине 76 реактивными БПЛА типа "Shahed"", — говорится в сообщении.
Основным направлением удара была Киевская область.
Результаты ПВО
По предварительным данным, противовоздушной обороне удалось сбить и подавить более 70 реактивных БПЛА противника.
Впрочем, зафиксированы попадания БПЛА и падение сбитых аппаратов в нескольких местах. Информация уточняется.
Повторная волна
В Воздушных силах добавили, что после 18:30 в воздушное пространство Украины вошло еще более двадцати реактивных БПЛА.
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