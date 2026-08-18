Сбито 111 из 147 вражеских дронов, - Воздушные силы
В ночь на 18 августа 2026 года войска РФ атаковали Украину 147 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербер" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание вражеских дронов в 19 точках, а также падение сбитых (обломки) в 3 точках.
"Атака вражеских БПЛА продолжается. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Киевскую область атакуют дроны, работает ПВО. Существует угроза для Киева.
- Позже стало известно, что в результате атаки повреждены офис, склады и дом в Броварском районе.
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