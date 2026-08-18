Збито 111 зі 147 ворожих дронів, - Повітряні сили

У ніч на 18 серпня 2026 року війська РФ атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака ворожих БпЛА триває. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Київщину атакують дрони, працює ППО. Є загроза для Києва.

Пізніше стало відомо, що через атаку пошкоджено офіс, склади та будинок у Броварському районі.

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