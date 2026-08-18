Збито 111 зі 147 ворожих дронів, - Повітряні сили
У ніч на 18 серпня 2026 року війська РФ атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
"Атака ворожих БпЛА триває. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Київщину атакують дрони, працює ППО. Є загроза для Києва.
- Пізніше стало відомо, що через атаку пошкоджено офіс, склади та будинок у Броварському районі.
Будь ласка, зачекайте...
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