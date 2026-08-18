Упродовж дня ворог запустив по Україні 76 реактивних дронів, ППО знешкодила понад 70, - Повітряні сили

Впродовж дня 18 серпня російські загарбники атакували Україну 76 реактивними БпЛА типу "Shahed". Силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити понад 70 реактивних БпЛА противника.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Основний напрям - Київщина

"18 серпня 2026 року протягом денної пори (з 07.00 по 18.30) ворог завдав удару по Україні 76 реактивними БпЛА типу "Shahed"", - сказано в повідомленні.

Основним напрямком удару була Київська область.

Результати ППО

За попередніми даними, протиповітряною обороною вдалося збити та подавити понад 70 реактивних БпЛА противника.

Втім, зафіксовано влучання БпЛА та падіння збитих на кількох локаціях. Інформація уточнюється.

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Повторна хвиля

У Повітряних силах додали, що після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА.

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