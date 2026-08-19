Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 471 160 человек (+1 190 за сутки), 12 276 танков, 48 205 артиллерийских систем, 25 162 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 471 160 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.26 ориентировочно составляют:

Личный состав — около 1 471 160 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 276 (+2) единиц

боевых бронированных машин — 25 162 (+0) единицы

артиллерийских систем — 48 205 (+50) единиц

РСЗО — 2 043 (+3) единицы

средств ПВО — 1 577 (+0) единиц

самолетов — 439 (+0) единиц

вертолетов — 354 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов — 2 311 (+19) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня — 469 197 (+1 738) единиц

крылатых ракет — 5 010 (+0) единиц

кораблей / катеров — 35 (+0) единиц

подводных лодок — 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн — 136 318 (+427) единиц

специальной техники — 4 548 (+1) единиц.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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