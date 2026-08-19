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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 471 160 человек (+1 190 за сутки), 12 276 танков, 48 205 артиллерийских систем, 25 162 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Бойцы 92-й бригады ликвидировали штурмовую группу россиян в роще во время стрелкового боя

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 471 160 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав — около 1 471 160 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)
  • танков — 12 276 (+2) единиц
  • боевых бронированных машин — 25 162 (+0) единицы
  • артиллерийских систем — 48 205 (+50) единиц
  • РСЗО — 2 043 (+3) единицы
  • средств ПВО — 1 577 (+0) единиц
  • самолетов — 439 (+0) единиц
  • вертолетов — 354 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов — 2 311 (+19) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 469 197 (+1 738) единиц
  • крылатых ракет — 5 010 (+0) единиц
  • кораблей / катеров — 35 (+0) единиц
  • подводных лодок — 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн — 136 318 (+427) единиц
  • специальной техники — 4 548 (+1) единиц.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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армия РФ (23979) Генштаб ВС (8622) ликвидация (4529)
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