Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 471 160 человек (+1 190 за сутки), 12 276 танков, 48 205 артиллерийских систем, 25 162 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 471 160 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав — около 1 471 160 (+1 190) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 276 (+2) единиц
- боевых бронированных машин — 25 162 (+0) единицы
- артиллерийских систем — 48 205 (+50) единиц
- РСЗО — 2 043 (+3) единицы
- средств ПВО — 1 577 (+0) единиц
- самолетов — 439 (+0) единиц
- вертолетов — 354 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов — 2 311 (+19) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 469 197 (+1 738) единиц
- крылатых ракет — 5 010 (+0) единиц
- кораблей / катеров — 35 (+0) единиц
- подводных лодок — 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн — 136 318 (+427) единиц
- специальной техники — 4 548 (+1) единиц.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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