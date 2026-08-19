Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 471 160 осіб (+1 190 за добу), 12 276 танків, 48 205 артсистем, 25 162 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 471 160 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 471 160 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 276 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 25 162 (+0) од.
- артилерійських систем - 48 205 (+50) од.
- РСЗВ - 2 043 (+3) од.
- засоби ППО - 1 577 (+0) од.
- літаків - 439 (+0) од.
- гелікоптерів - 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 2 311 (+19) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 469 197 (+1 738) од.
- крилаті ракети - 5 010 (+0) од.
- кораблі / катери - 35 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 136 318 (+427) од.
- спеціальна техніка - 4 548 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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