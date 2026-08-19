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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 471 160 осіб (+1 190 за добу), 12 276 танків, 48 205 артсистем, 25 162 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці 92 бригади ліквідували штурмову групу росіян в посадці під час стрілецького бою

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 471 160 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 471 160 (+1 190) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 276 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 25 162 (+0) од.
  • артилерійських систем - 48 205 (+50) од.
  • РСЗВ - 2 043 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 577 (+0) од.
  • літаків - 439 (+0) од.
  • гелікоптерів - 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 2 311 (+19) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 469 197 (+1 738) од.
  • крилаті ракети - 5 010 (+0) од.
  • кораблі / катери - 35 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 136 318 (+427) од.
  • спеціальна техніка - 4 548 (+1) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (22126) Генштаб ЗС (8898) ліквідація (4575)
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