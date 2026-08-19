РФ атаковала баллистическими ракетами, "бандеролями" и БПЛА: ПВО обезвредила 56 целей. ИНФОГРАФИКА

Вечером 18 августа российские оккупанты нанесли по Украине удары баллистическими ракетами, БПЛА различных типов и барьерирующими боеприпасами "Бандероль".

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Так, запуски двух "Искандер-М", 65 БПЛА и "бандеролей" фиксировались со следующих направлений: Курск, Орел, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

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Как сработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 56 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов, а также два барражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 3 точках.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько российских БПЛА.

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