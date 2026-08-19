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РФ атакувала балістикою, "бандеролями" та БпЛА: ППО знешкодила 56 цілей. ІНФОГРАФІКА
З вечора 18 серпня російські окупанти випустили по Україні балістичні ракети, БпЛА різних типів та баражуючі боєприпаси "Бандероль".
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, пуски двох "Іскандер-М", 65 БпЛА та "бандеролей" фіксували із напрямків: Курськ, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, а також два баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька російських БпЛА.
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