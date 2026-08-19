Війська РФ ударили КАБом по приватному сектору в Запоріжжі: зруйновано будинок, є пошкодження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вдосвіта 19 серпня 2026 року російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в одному з районів Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Спалахнула пожежа
За даними ОВА, виникла пожежа, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарські споруди неподалік.
Спершу повідомлялося, що під завалами може перебувати людина, втім наразі, як зазначив Федоров, ця інформація не підтвердилася.
Що передувало?
- Раніше Федоров повідомив про атаку безпілотника на житловий будинок у Запоріжжі.
- Також зазначалося, що рашисти скинули 4 ФАБ на Краматорськ: поранено трьох цивільних, зокрема дитину.
- Вночі російські дрони атакували Запоріжжя: одна людина загинула, шестеро постраждали.
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