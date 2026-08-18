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Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя Атака безпілотників на Запоріжжя
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Росія атакувала Запоріжжя дроном: пошкоджено багатоквартирний будинок, є постраждалий. ФОТО

Увечері 18 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотником. Унаслідок удару постраждав чоловік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі.

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За його словами, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалому чоловікові надають необхідну медичну допомогу.

Інші деталі щодо наслідків удару наразі не повідомлялися.

Атака на Запоріжжя

  • Раніше ми писали, що у Дніпровському районі Києва зафіксували падіння уламків російського безпілотника у дворах двох житлових будинків.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2306) обстріл (36222) Запорізька область (5171) атака (1961) Федоров Іван (670) Запорізький район (791)
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