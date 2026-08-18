Росія атакувала Запоріжжя дроном: пошкоджено багатоквартирний будинок, є постраждалий. ФОТО
Увечері 18 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотником. Унаслідок удару постраждав чоловік.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалому чоловікові надають необхідну медичну допомогу.
Інші деталі щодо наслідків удару наразі не повідомлялися.
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