Россия атаковала Запорожье дроном: поврежден многоквартирный дом, есть пострадавший. ФОТО
Вечером 18 августа российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотника. Вследствие удара пострадал мужчина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, вследствие атаки поврежден многоквартирный дом. Пострадавшему мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.
Другие подробности о последствиях удара пока не сообщаются.
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