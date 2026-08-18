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Новости Фото Атака на Запорожье Атака беспилотников на Запорожье
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Россия атаковала Запорожье дроном: поврежден многоквартирный дом, есть пострадавший. ФОТО

Вечером 18 августа российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотника. Вследствие удара пострадал мужчина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, вследствие атаки поврежден многоквартирный дом. Пострадавшему мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Другие подробности о последствиях удара пока не сообщаются.

Атака на Запорожье

  • Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева зафиксировали падение обломков российского беспилотника во дворах двух жилых домов.

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Автор: 

Запорожье (3183) обстрел (34920) Запорожская область (4790) атака (1958) Федоров Иван (486) Запорожский район (787)
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