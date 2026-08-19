Російські дрони атакували Запоріжжя: одна людина загинула, шестеро постраждали, - ОВА

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав у телеграмі.

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Атака дронів на Запоріжжя: є загиблий і постраждалі

За його словами, російські безпілотники вдарили по обласному центру. Унаслідок атаки пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа.

Раніше Федоров повідомив про атаку безпілотника на житловий будинок у Запоріжжі.

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