Російські дрони атакували Запоріжжя: одна людина загинула, шестеро постраждали, - ОВА
Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав у телеграмі.
Атака дронів на Запоріжжя: є загиблий і постраждалі
За його словами, російські безпілотники вдарили по обласному центру. Унаслідок атаки пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа.
Раніше Федоров повідомив про атаку безпілотника на житловий будинок у Запоріжжі.
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