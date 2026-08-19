Российские дроны атаковали Запорожье: один человек погиб, шестеро пострадали, - ОВА

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате атаки российских беспилотников на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Запорожской ОВА Иван Федоров написал в Telegram.

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Атака дронов на Запорожье: есть погибший и пострадавшие

По его словам, российские беспилотники нанесли удар по областному центру. В результате атаки повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар.

Ранее Федоров сообщил об атаке беспилотника на жилой дом в Запорожье.

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