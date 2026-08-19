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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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Российские дроны атаковали Запорожье: один человек погиб, шестеро пострадали, - ОВА

Атака на Запорожье

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате атаки российских беспилотников на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Запорожской ОВА Иван Федоров написал в Telegram.

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Атака дронов на Запорожье: есть погибший и пострадавшие

По его словам, российские беспилотники нанесли удар по областному центру. В результате атаки повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар.

Ранее Федоров сообщил об атаке беспилотника на жилой дом в Запорожье. 

Также мы писали, что рашисты сбросили 4 ФАБ на Краматорск: ранены трое гражданских, в том числе ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорожье строит подземные энергообъекты: защитные сооружения уже выдержали удары "шахедов", – ОВА

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