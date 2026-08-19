Войска РФ нанесли удар КАБом по частному сектору в Запорожье: разрушен дом, есть повреждения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На рассвете 19 августа 2026 года российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в одном из районов Запорожья.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возник пожар

По данным ОГА, возник пожар, взрывной волной и обломками повреждены дома и хозяйственные постройки поблизости.

Сначала сообщалось, что под завалами может находиться человек, однако на данный момент, как отметил Федоров, эта информация не подтвердилась.

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Что предшествовало?

Ранее Федоров сообщил об атаке беспилотника на жилой дом в Запорожье.

Также отмечалось, что рашисты сбросили 4 ФАБ на Краматорск: ранены трое гражданских, в том числе ребенок.

Ночью российские дроны атаковали Запорожье: один человек погиб, шестеро пострадали.

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