Топливо есть только на 28% АЗС: в России разразилась вторая волна топливного кризиса из-за атак БПЛА, - "Медуза"

В России стремительно разворачивается вторая волна масштабного топливного кризиса. По состоянию на 16 августа бензин и дизельное топливо были в наличии лишь на 28 % заправок, включенных в базу данных аналитического сервиса "ГдеБенз".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

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Еще неделей ранее этот показатель составлял 41%, однако ситуация резко ухудшилась в десятках регионов.

Наибольший дефицит топлива зафиксирован в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях и в Татарстане.

В ходе проверок, проведенных российскими журналистами на десятках АЗС в Москве и Подмосковье, выяснилось, что бензин марки 95 был в наличии лишь на четверти станций, а из 10 посещенных АЗС в самой столице РФ полноценно работали только две.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев был вынужден признать наличие многочасовых очередей на АЗС, хотя традиционно утверждает, что правительство "активно работает" над решением проблемы.

О нехватке топлива официально сообщили власти как минимум 8 регионов, еще в 13 об этом массово заявляют местные жители.

Ключевой причиной новой волны кризиса стали регулярные и результативные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.

Что этому предшествовало?

Первая волна дефицита длилась с конца мая до середины июля, сопровождаясь ограничениями на продажу топлива в одни руки.

В августе, после серии новых атак на НПЗ, ситуация с логистикой и производством топлива в РФ вновь стала критической.

Напомним, недавно мы писали, что за жалобы на дефицит бензина в России начали арестовывать и штрафовать.

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