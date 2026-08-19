Топливо есть только на 28% АЗС: в России разразилась вторая волна топливного кризиса из-за атак БПЛА, - "Медуза"
В России стремительно разворачивается вторая волна масштабного топливного кризиса. По состоянию на 16 августа бензин и дизельное топливо были в наличии лишь на 28 % заправок, включенных в базу данных аналитического сервиса "ГдеБенз".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
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Еще неделей ранее этот показатель составлял 41%, однако ситуация резко ухудшилась в десятках регионов.
Наибольший дефицит топлива зафиксирован в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой, Ростовской областях и в Татарстане.
В ходе проверок, проведенных российскими журналистами на десятках АЗС в Москве и Подмосковье, выяснилось, что бензин марки 95 был в наличии лишь на четверти станций, а из 10 посещенных АЗС в самой столице РФ полноценно работали только две.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев был вынужден признать наличие многочасовых очередей на АЗС, хотя традиционно утверждает, что правительство "активно работает" над решением проблемы.
О нехватке топлива официально сообщили власти как минимум 8 регионов, еще в 13 об этом массово заявляют местные жители.
Ключевой причиной новой волны кризиса стали регулярные и результативные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.
Что этому предшествовало?
Первая волна дефицита длилась с конца мая до середины июля, сопровождаясь ограничениями на продажу топлива в одни руки.
В августе, после серии новых атак на НПЗ, ситуация с логистикой и производством топлива в РФ вновь стала критической.
Напомним, недавно мы писали, что за жалобы на дефицит бензина в России начали арестовывать и штрафовать.
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