Пальне є лише на 28% АЗС: у Росії спалахнула друга хвиля паливної кризи через атаки БпЛА, - "Медуза"

У Росії стрімко розгортається друга хвиля масштабної паливної кризи. Станом на 16 серпня бензин і дизельне пальне були в наявності лише на 28% заправок, включених до бази аналітичного сервісу "ГдеБенз".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

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Подробиці

Ще тижнем раніше цей показник становив 41%, проте ситуація різко погіршилася в десятках регіонів.

Найбільший дефіцит пального зафіксовано у Волгоградській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій, Ростовській областях та в Татарстані.

Під час перевірок російськими журналістами десятків АЗС у Москві та Підмосков'ї з'ясувалося, що бензин марки 95 був наявний лише на чверті станцій, а з 10 АЗС, які об'їхали у самій столиці РФ, повноцінно працювали тільки дві.

Міністр енергетики РФ Сергій Цивільов змушений був визнати наявність багатогодинних черг на АЗС, хоча традиційно стверджує, що уряд "активно працює" над розв'язанням проблеми.

Про брак пального офіційно повідомила влада щонайменше 8 регіонів, ще в 13 про це масово заявляють місцеві жителі.

Ключовою причиною нової хвилі кризи стали регулярні та результативні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах та нафтобазах.

Що передувало?

Перша хвиля дефіциту тривала з кінця травня до середини липня, супроводжуючись обмеженнями на продаж пального в одні руки.

У серпні, після серії нових атак на НПЗ, ситуація з логістикою та виробництвом палива в РФ знову стала критичною.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що за скарги на дефіцит бензину в Росії почали арештовувати та штрафувати.

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