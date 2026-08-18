УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11769 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дефіцит пального у РФ
2 297 19

Нескінченна черга до АЗС у Саранську: "Это п#здец просто. Вы посмотрите на эту очередь". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин показує довжелезну чергу до однієї з АЗС Саранська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцевий житель емоційно розповідає, що раніше фільмував затори, коли люди поверталися з роботи, а тепер росіяни так само масово прямують на заправки, щоб спробувати знайти пальне.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На тлі проблем із паливом у регіонах РФ росіяни дедалі частіше змушені шукати працюючі АЗС, де ще можна заправити автомобіль.

"Это п#здец просто. Вы посмотрите на эту очередь на заправку", - додає хлопець на відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин скиглить, що другу добу стоїть у черзі за бензином та сподівається заправити автомобіль. ВIДЕО

Дивіться також: Росіянин поїхав верхи на коні за бензином, поки інші стоять у кілометровій черзі на АЗС. ВIДЕО

Автор: 

АЗС (656) бензин (453) дефіцит (354) паливо (558)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Все по заветам Шарикова: в очередь, с...ки!
показати весь коментар
18.08.2026 18:55 Відповісти
+5
На відео такий радісний кацапський їблан. Хай незабаром зніме і прокоментує мордобій лопатами та викрутками з плавним переходом у канібалізм.
показати весь коментар
18.08.2026 19:00 Відповісти
+4
Скоро такі черги будуть в морг. Радійте падлюки,
показати весь коментар
18.08.2026 18:58 Відповісти

Завантаження...

 
 