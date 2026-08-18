Нескінченна черга до АЗС у Саранську: "Это п#здец просто. Вы посмотрите на эту очередь". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин показує довжелезну чергу до однієї з АЗС Саранська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцевий житель емоційно розповідає, що раніше фільмував затори, коли люди поверталися з роботи, а тепер росіяни так само масово прямують на заправки, щоб спробувати знайти пальне.

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На тлі проблем із паливом у регіонах РФ росіяни дедалі частіше змушені шукати працюючі АЗС, де ще можна заправити автомобіль.

"Это п#здец просто. Вы посмотрите на эту очередь на заправку", - додає хлопець на відео.

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