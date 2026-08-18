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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Бесконечная очередь к АЗС в Саранске: "Это просто п#здец. Вы посмотрите на эту очередь". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин показывает длинную очередь у одной из АЗС Саранска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местный житель эмоционально рассказывает, что раньше снимал пробки, когда люди возвращались с работы, а теперь россияне так же массово направляются на заправки, чтобы попытаться найти топливо.

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На фоне проблем с топливом в регионах РФ россияне все чаще вынуждены искать работающие АЗС, где еще можно заправить автомобиль.

"Это просто п#здец. Посмотрите на эту очередь на заправку", — добавляет парень на видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": россиянин жалуется, что уже вторые сутки стоит в очереди за бензином и надеется заправить автомобиль. ВИДЕО

Смотрите также: Россиянин поехал верхом на лошади за бензином, пока другие стоят в километровой очереди на АЗС. ВИДЕО

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АЗС (510) бензин (371) дефицит (380) топливо (700)
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Топ комментарии
+6
Все по заветам Шарикова: в очередь, с...ки!
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18.08.2026 18:55 Ответить
+6
На відео такий радісний кацапський їблан. Хай незабаром зніме і прокоментує мордобій лопатами та викрутками з плавним переходом у канібалізм.
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18.08.2026 19:00 Ответить
+6
Потрібно реєструватися на всіх кацапських сайтах і писати ;Какой-то бред, я из Москвы и никаких очередей у нас нет;.
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18.08.2026 19:00 Ответить

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