Бесконечная очередь к АЗС в Саранске: "Это просто п#здец. Вы посмотрите на эту очередь". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин показывает длинную очередь у одной из АЗС Саранска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местный житель эмоционально рассказывает, что раньше снимал пробки, когда люди возвращались с работы, а теперь россияне так же массово направляются на заправки, чтобы попытаться найти топливо.

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На фоне проблем с топливом в регионах РФ россияне все чаще вынуждены искать работающие АЗС, где еще можно заправить автомобиль.

"Это просто п#здец. Посмотрите на эту очередь на заправку", — добавляет парень на видео.

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