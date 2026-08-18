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Бесконечная очередь к АЗС в Саранске: "Это просто п#здец. Вы посмотрите на эту очередь". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянин показывает длинную очередь у одной из АЗС Саранска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местный житель эмоционально рассказывает, что раньше снимал пробки, когда люди возвращались с работы, а теперь россияне так же массово направляются на заправки, чтобы попытаться найти топливо.
На фоне проблем с топливом в регионах РФ россияне все чаще вынуждены искать работающие АЗС, где еще можно заправить автомобиль.
"Это просто п#здец. Посмотрите на эту очередь на заправку", — добавляет парень на видео.
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+6 Nataliya Mischenko
показать весь комментарий18.08.2026 18:55 Ответить Ссылка
+6 Trevo Trow
показать весь комментарий18.08.2026 19:00 Ответить Ссылка
+6 Вадимир Каракай #398922
показать весь комментарий18.08.2026 19:00 Ответить Ссылка
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