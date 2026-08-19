Украинские удары по НПЗ РФ вызвали дефицит автомобильных масел: некоторые позиции исчезли из продажи

Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к еще одному последствию для внутреннего рынка РФ. Вслед за проблемами с топливом в стране начался дефицит автомобильных масел, а некоторые популярные позиции вообще исчезли из продажи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times со ссылкой на данные "Коммерсанта" и участников рынка.

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Цены выросли в 1,5–2 раза, поставки приходится ждать неделями

За последние два месяца стоимость смазочных материалов в РФ выросла в 1,5–2 раза, а сроки поставки увеличились с двух дней до двух недель, рассказал представитель маркетплейса Fresh Владимир Андреев.

"Некоторых позиций ходовых масел вообще нет - мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее", - отметил он.

Участники российского рынка связывают нехватку отечественных смазок с внеплановыми ремонтами на НПЗ и ограниченной доступностью некоторых видов сырья.

Проблемой стали и импортные присадки, необходимые для производства смазок. Как пояснил Андреев, основу для них в России производили с запасом, однако присадки традиционно завозили из-за рубежа.

В то же время проблемы с импортными компонентами связаны не только с ударами по российским НПЗ. На зарубежные поставки влияют логистические трудности вокруг Ормузского пролива.

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Дефицит топлива стимулирует спрос на смазочные материалы

В РФ не хватает и готовой импортной продукции - прежде всего премиальных смазочных материалов Shell, Castrol, BMW и VAG.

Дополнительное давление создает ситуация с топливом. По словам директора NEFT Research по внешним коммуникациям Дмитрия Прокофьева, использование бензина стандартов "Евро-2" и "Евро-3" с повышенным содержанием серы вынуждает автомобилистов менять масло в 1,5–2 раза чаще.

С начала года автомобильные масла в России в целом подорожали на 15–20%, отдельные виды - на 40%. По данным Fit Service, цены на импортную продукцию выросли вдвое.

В то же время участники рынка пока не ожидают столь же масштабного дефицита масел, который уже наблюдается на российском топливном рынке.

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