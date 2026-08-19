Українські удари по НПЗ РФ спричинили дефіцит автомобільних мастил: деякі позиції зникли з продажу
Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах дали ще один ефект для внутрішнього ринку РФ. Слідом за проблемами з пальним у країні почало бракувати автомобільних мастил, а окремі популярні позиції взагалі зникли з продажу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times із посиланням на дані "Коммерсанта" та учасників ринку.
Ціни зросли у 1,5–2 рази, постачання доводиться чекати тижнями
За останні два місяці вартість мастильних матеріалів у РФ зросла у 1,5–2 рази, а строки постачання збільшилися з двох днів до двох тижнів, розповів представник маркетплейсу Fresh Володимир Андреєв.
"Окремих позицій ходових мастил взагалі немає – ми купуємо у посередників те, що виробники встигли відвантажити раніше", – зазначив він.
Учасники російського ринку пов'язують нестачу вітчизняних мастил із позаплановими ремонтами на НПЗ та обмеженою доступністю деяких видів сировини.
Проблемою стали й імпортні присадки, необхідні для виробництва мастил. Як пояснив Андреєв, основу для них у Росії виробляли із запасом, однак присадки традиційно завозили з-за кордону.
Водночас проблеми з імпортними компонентами пов'язані не лише з ударами по російських НПЗ. На закордонні поставки впливають логістичні труднощі навколо Ормузької протоки.
Дефіцит пального підштовхує попит на мастила
Бракує у РФ і готової імпортної продукції – насамперед преміальних мастил Shell, Castrol, BMW та VAG.
Додатковий тиск створює ситуація з пальним. За словами директора NEFT Research із зовнішніх комунікацій Дмитра Прокоф'єва, використання бензину стандартів "Євро-2" та "Євро-3" із підвищеним вмістом сірки змушує автомобілістів міняти мастило у 1,5–2 рази частіше.
Від початку року автомобільні мастила в Росії загалом подорожчали на 15–20%, окремі види – на 40%. За даними Fit Service, ціни на імпортну продукцію зросли вдвічі.
Водночас учасники ринку поки не очікують настільки ж масштабного дефіциту мастил, який уже спостерігається на російському паливному ринку.
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