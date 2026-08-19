"Слуги" Жупанин и Шипайло сложили мандаты, но Рада не поддержала решение: "Зайти легче, чем выйти"

Верховная Рада не поддержала прекращение полномочий народных депутатов от партии "Слуга народа" Андрея Жупанина и Остапа Шипайло, которые подали заявления о сложении депутатских полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Голосов для принятия соответствующих решений не хватило. Решение Жупанина поддержали 211 народных депутатов, а Шипайло - 218.

После голосования спикер Рады Стефанчук заявил: "Друзья, войти легче, чем выйти".

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Что этому предшествовало?

18 августа "слуги народа" Жупанин и Шипайло написали заявления о сложении мандатов.

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