"Слуги" Жупанин и Шипайло сложили мандаты, но Рада не поддержала решение: "Зайти легче, чем выйти"
Верховная Рада не поддержала прекращение полномочий народных депутатов от партии "Слуга народа" Андрея Жупанина и Остапа Шипайло, которые подали заявления о сложении депутатских полномочий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Голосов для принятия соответствующих решений не хватило. Решение Жупанина поддержали 211 народных депутатов, а Шипайло - 218.
После голосования спикер Рады Стефанчук заявил: "Друзья, войти легче, чем выйти".
Что этому предшествовало?
- 18 августа "слуги народа" Жупанин и Шипайло написали заявления о сложении мандатов.
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будуть катувати цих хлопців, нараховуючи зарплатню та всілякі депутатські плюшкі!
Я справлюся, надіюсь.