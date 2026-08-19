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Новости Депутаты досрочно слагают полномочия
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"Слуги" Жупанин и Шипайло сложили мандаты, но Рада не поддержала решение: "Зайти легче, чем выйти"

Жупанин и Шипайло останутся в Раде

Верховная Рада не поддержала прекращение полномочий народных депутатов от партии "Слуга народа" Андрея Жупанина и Остапа Шипайло, которые подали заявления о сложении депутатских полномочий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Голосов для принятия соответствующих решений не хватило. Решение Жупанина поддержали 211 народных депутатов, а Шипайло - 218.

После голосования спикер Рады Стефанчук заявил: "Друзья, войти легче, чем выйти".

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

ВР (28344) Слуга народа (2770)
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Топ комментарии
+13
Это прямо как в воровской мир вход рубь, выход два...
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19.08.2026 14:21 Ответить
+6
прикиньте!
будуть катувати цих хлопців, нараховуючи зарплатню та всілякі депутатські плюшкі!
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19.08.2026 14:26 Ответить
+5
Може мене візьмуть на їхнє місце?
Я справлюся, надіюсь.
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19.08.2026 14:35 Ответить

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