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Новини Депутати достроково складають мандати
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"Слуги" Жупанин та Шипайло склали мандати, але Рада не підтримала рішення: "Зайти легше, ніж вийти"

Жупанин та Шипайло залишаться в Раді

Верховна Рада не підтримала припинення повноважень нардепів "Слуги народу" Андрія Жупанина та Остапа Шипайла, які подали заяви про складання депутатських повноважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Голосів на відповідні рішення не вистачило. Рішення Жупанина підтримали 211 нардепів, а Шипайла - 218.

Після голосувань спікер Ради Стефанчук заявив: "Друзі, зайти легше, чим вийти".

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Що передувало?

  • 18 серпня "слуги народу" Жупанин і Шипайло написали заяви про складання мандатів.

Також читайте: Безугла знову увійшла до фракції "Слуга народу" в Раді

Автор: 

ВР (11571) Слуга народу (2786)
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Топ коментарі
+9
Это прямо как в воровской мир вход рубь, выход два...
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19.08.2026 14:21 Відповісти
+5
прикиньте!
будуть катувати цих хлопців, нараховуючи зарплатню та всілякі депутатські плюшкі!
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19.08.2026 14:26 Відповісти
+3
Може мене візьмуть на їхнє місце?
Я справлюся, надіюсь.
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19.08.2026 14:35 Відповісти

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