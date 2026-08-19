"Слуги" Жупанин та Шипайло склали мандати, але Рада не підтримала рішення: "Зайти легше, ніж вийти"
Верховна Рада не підтримала припинення повноважень нардепів "Слуги народу" Андрія Жупанина та Остапа Шипайла, які подали заяви про складання депутатських повноважень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Голосів на відповідні рішення не вистачило. Рішення Жупанина підтримали 211 нардепів, а Шипайла - 218.
Після голосувань спікер Ради Стефанчук заявив: "Друзі, зайти легше, чим вийти".
Що передувало?
- 18 серпня "слуги народу" Жупанин і Шипайло написали заяви про складання мандатів.
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будуть катувати цих хлопців, нараховуючи зарплатню та всілякі депутатські плюшкі!
Я справлюся, надіюсь.