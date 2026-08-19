Сибига после переизбрания главой МИД: Украина на решающем этапе, дипломатия - на передовой
Министр иностранных дел Андрей Сибига после переизбрания на должность заявил о необходимости ускорить мирные усилия для прекращения войны России против Украины. По его словам, ключевая роль в этом процессе отводится дипломатии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в социальной сети X.
Глава МИД поблагодарил президента Владимира Зеленского и народных депутатов за доверие и возможность продолжить работу на этой должности.
"Сейчас Украина находится на решающем этапе, и мы должны ускорить мирные усилия, чтобы положить конец войне России. Дипломатия стоит на переднем крае этой миссии", - подчеркнул Сибига.
Сибига назвал приоритеты украинской дипломатии
По словам министра, роль Украины как партнера в сфере безопасности растет, в то же время масштаб вызовов остается чрезвычайно большим. Именно эти факторы, отметил он, определяют приоритеты украинской дипломатии и повышают требования к ее результатам.
Сибига убежден, что Украина вместе с международными партнерами способна достичь большего.
"Украина доказала, что способна достигать результатов, значительно превосходящих ее возможности. Я уверен, что вместе с нашими партнерами мы добьемся еще большего. Мы знаем, что нужно делать, и мы готовы", - подытожил глава МИД.
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А до цього не знав. Капець цирк на дроті. Сивоха жгі.