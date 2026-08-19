Сибіга після переобрання главою МЗС: Україна на вирішальному етапі, дипломатія - на передньому краї

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після переобрання на посаду заявив про необхідність прискорити мирні зусилля для завершення війни Росії проти України. За його словами, ключова роль у цьому процесі належить дипломатії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі X.

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Глава МЗС подякував президенту Володимиру Зеленському та народним депутатам за довіру і можливість продовжувати роботу на посаді.

"Зараз Україна перебуває на вирішальному етапі, і ми повинні прискорити мирні зусилля, щоб покласти край війні Росії. Дипломатія стоїть на передньому краї цієї місії", – наголосив Сибіга.

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Сибіга назвав пріоритети української дипломатії

За словами міністра, роль України як партнера у сфері безпеки зростає, водночас масштаб викликів залишається надзвичайно великим. Саме ці фактори, зазначив він, визначають пріоритети української дипломатії та підвищують вимоги до її результатів.

Сибіга переконаний, що Україна разом із міжнародними партнерами здатна досягти більшого.

"Україна довела, що здатна досягати результатів, які значно перевищують її можливості. Я впевнений, що разом із нашими партнерами ми досягнемо ще більшого. Ми знаємо, що потрібно робити, і ми готові", – підсумував глава МЗС.

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