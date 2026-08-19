Люди выходят не за Федорова, а за проведение реформ в оборонной сфере, в частности антикоррупционных, - ветеран Козятинский
Михаил Федоров не вышел на протест, поскольку это сразу же придало бы политический характер акциям, которые носят аполитичный, мирный и народный характер.
Об этом заявил ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский в интервью Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Люди же выходят не за Федорова как за какую-то политическую фигуру, а за Федорова как за инструмент проведения реформ в оборонной сфере, в частности антикоррупционных.
Если Хмара сможет продолжить эти реформы, то это было бы замечательно. Но опять же, я не могу говорить от имени всего протеста, я говорю только от себя", — пояснил он.
По словам Козятинского, протестный потенциал со временем может угаснуть.
"Люди разойдутся. Но нужно понимать, что эта фрустрация и злость никуда не деваются, а накапливаются. ... Это на самом деле очень опасная ситуация, потому что в любом случае в будущем будут возникать какие-то кризисные ситуации. И я боюсь, чтобы эта злость и фрустрация не вылились потом в какой-то социальный взрыв. Повторюсь: это опасно во время войны", - подчеркнул ветеран.
Интервью с Дмитрием Козятинским для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Что предшествовало?
- 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.
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Ця молодь це -бото армія Федорова в більшості своїй
Але овни точно не за констітуційну Україну ДОвовиної ери - якщо й є сред них то мала меншість