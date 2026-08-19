Главной силой в производстве артиллерийских снарядов в Украине стал частный сектор, - Бельбас

Западным странам недостаточно просто вкладывать миллиарды в восстановление оборонного производства — необходимы технологический потенциал и инженерная компетенция.

Об этом сообщил генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас, передает Цензор.НЕТ.

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Так, он прокомментировал информацию о провале производства 155-мм артиллерийских снарядов, профинансированного американской компанией General Dynamics.

"Огромный бюджет, самый известный оборонный подрядчик и политическая воля еще не гарантируют появления реального серийного производства. Иногда самое сложное в производстве оружия — не найти деньги, а заставить завод стабильно выпускать продукт", — подчеркнул Бельбас.

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Генеральный директор "Украинской бронетехники" отметил, что полномасштабная война в Украине заставила западные страны в чрезвычайном режиме восстанавливать производственные мощности, которые сокращались на протяжении десятилетий.

Однако попытки быстро нарастить производство без надлежащей технологической проверки могут создавать дополнительные риски.

"Война в Украине вынудила Запад в чрезвычайном режиме восстанавливать производственные мощности, которые десятилетиями сокращались. Политическое требование было понятным: производить больше и делать это немедленно; но скорость без надлежащей технологической проверки имеет свою цену", — отметил Бельбас.

В то же время он провел параллели с украинским опытом. Так, частным компаниям украинского ОПК удалось фактически с нуля организовать производство артиллерийских боеприпасов, которого до полномасштабного вторжения в Украину практически не существовало.

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"Несмотря на многомиллиардные инвестиции Министерства стратегических отраслей промышленности в государственные предприятия, на сегодняшний день главной силой, обеспечивающей поставки артиллерийских боеприпасов, является частный сектор ОПК Украины.

И эти частные компании смогли в условиях постоянных обстрелов, проблем с персоналом, отключений и дефицита электроэнергии организовать производство боеприпасов, которого до этого не было в Украине и которое фактически создано с нуля БЕЗ государственной поддержки и БЕЗ государственных инвестиций и даже не за сто тысяч миллионов (посмотрите, сколько стоят линии по производству боеприпасов). Это нужно понимать и это нужно ценить!" — пояснил Бельбас.

Для создания устойчивого оборонного производства важны не только финансовые ресурсы, но и технологический потенциал, инженерная компетенция и способность быстро адаптировать производственные процессы к реальным условиям войны, подытожил Бельбас.

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