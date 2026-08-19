Головною силою у виробництві артснарядів в Україні став приватний сектор, - Бельбас

Західним країнам недостатньо лише вкладати мільярди у відновлення оборонного виробництва - потрібні технологічна спроможність та інженерна компетенція

Про це повідомив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, він прокоментував інформацію про провал виробництва 155-мм артилерійських снарядів, профінансованого американською компанією General Dynamics.

"Величезний бюджет, найвідоміший оборонний підрядник і політична воля ще не гарантують появи реального серійного виробництва. Іноді найскладніше у виробництві зброї - не знайти гроші, а змусити завод стабільно виробляти продукт", - наголосив Бельбас.

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Гендиректор "Української бронетехніки" відзначив, що повномасштабна війна в Україні змусила західні країни в надзвичайному режимі відновлювати виробничі потужності, які скорочувалися протягом десятиліть.

Проте спроби швидко наростити виробництво без належної технологічної перевірки можуть створювати додаткові ризики.

"Війна в Україні змусила Захід у надзвичайному режимі відновлювати виробничі потужності, які десятиліттями скорочувалися. Політична вимога була зрозумілою: виробляти більше і робити це негайно: але швидкість без належної технологічної перевірки має свою ціну", - зазначив Бельбас.

Водночас він провів паралелі з українським досвідом. Так, риватним компаніям українського ОПК вдалося фактично з нуля організувати виробництво артилерійських боєприпасів, якого до повномасштабного вторгнення в Україні практично не існувало.

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"Не дивлячись на багатомільярдні інвестиції Міністерства стратегічних галузей промисловості в державні підприємства, станом на сьогодні, головною силою, що забезпечує постачання артилерійських боєприпасів є приватний сектор ОПК України.

І ці приватні компанії змогли в умовах постійних обстрілів, проблем із персоналом, відключеннями та дефіцитом електроенергії, організувати виробництво боєприпасів, яке до цього було відсутнє в Україні і яке по факту зроблене із нуля БЕЗ державної підтримки та БЕЗ державних інвестицій і, навіть, не за сто тисяч мільйонів (подивіться скільки коштують лінії із виробництва боєприпасів). Це треба розуміти та це треба цінувати!" - пояснив Бельбас.

Для створення стійкого оборонного виробництва важливі не лише фінансові ресурси, а й технологічна спроможність, інженерна компетенція та здатність швидко адаптувати виробничі процеси до реальних умов війни, підсумував Бельбас.

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