Силы обороны поразили три склада БПЛА, мост и средства управления противника, - Генштаб
В ночь на 19 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду объектов российских оккупантов. Среди пораженных целей — три склада БПЛА, ретранслятор управления дронами и автомобильный мост.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Автомобильный мост
В частности, подразделения Сил обороны Украины поразили автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области.
Отмечается, что сооружение противник использует для обеспечения военной логистики.
Склады БПЛА
Кроме того, были поражены три склада БПЛА противника в районах Новопетриковки и Новотроицкого в Донецкой области и Лобачевого в Луганской области.
Другие объекты
Также украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленевке во временно оккупированном украинском Крыму, а также пункт управления БПЛА в районе Верхнего Рогачика Херсонской области.
Кроме того, поражен склад МТЗ в Кадиевке Луганской области и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске Луганской области.
Потери оккупантов уточняются.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — добавили в Генштабе.
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