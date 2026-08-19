Силы обороны поразили три склада БПЛА, мост и средства управления противника, - Генштаб

В ночь на 19 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду объектов российских оккупантов. Среди пораженных целей — три склада БПЛА, ретранслятор управления дронами и автомобильный мост.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Автомобильный мост

В частности, подразделения Сил обороны Украины поразили автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области.

Отмечается, что сооружение противник использует для обеспечения военной логистики.

Склады БПЛА

Кроме того, были поражены три склада БПЛА противника в районах Новопетриковки и Новотроицкого в Донецкой области и Лобачевого в Луганской области.

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Другие объекты

Также украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в Оленевке во временно оккупированном украинском Крыму, а также пункт управления БПЛА в районе Верхнего Рогачика Херсонской области.

Кроме того, поражен склад МТЗ в Кадиевке Луганской области и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске Луганской области.

Потери оккупантов уточняются.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — добавили в Генштабе.

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