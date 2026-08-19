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Сили оборони уразили три склади БпЛА, міст та засоби управління противника, - Генштаб

склад шахедів

У ніч на 19 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей - три склади БпЛА, ретранслятор управління дронами та автомобільний міст.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автомобільний міст

Зокрема, підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області.

Зазначається, що споруду противник використовує для забезпечення військової логістики.

Склади БпЛА

Окрім того, уражено три склади БпЛА противника, у районах Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині і Лобачевого Луганської області.

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Інші об'єкти 

Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому українському Криму, та пункт управління БпЛА у районі Верхнього Рогачика Херсонської області.

Крім того, уражено склад МТЗ у Кадіївці Луганської області та район зосередження озброєння і військової техніки противника у Лисичанську Луганської області.

Втрати окупантів уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - додали у Генштабі. 

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5805) Генштаб ЗС (8898) знищення (10881) ЗСУ (9023)
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