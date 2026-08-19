Сили оборони уразили три склади БпЛА, міст та засоби управління противника, - Генштаб
У ніч на 19 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей - три склади БпЛА, ретранслятор управління дронами та автомобільний міст.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Автомобільний міст
Зокрема, підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через річку Молочну у районі Молочанська Запорізької області.
Зазначається, що споруду противник використовує для забезпечення військової логістики.
Склади БпЛА
Окрім того, уражено три склади БпЛА противника, у районах Новопетриківки і Новотроїцького на Донеччині і Лобачевого Луганської області.
Інші об'єкти
Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці у тимчасово окупованому українському Криму, та пункт управління БпЛА у районі Верхнього Рогачика Херсонської області.
Крім того, уражено склад МТЗ у Кадіївці Луганської області та район зосередження озброєння і військової техніки противника у Лисичанську Луганської області.
Втрати окупантів уточнюються.
"Робота по ключових військових цілях противника триває", - додали у Генштабі.
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