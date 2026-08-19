Сибига назвал закрытие Венгрией дела "Ощадбанка" концом лжи Орбана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал закрытие венгерскими правоохранительными органами дела о перевозке средств и золота "Ощадбанка" "предсказуемым концом лжи Виктора Орбана".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в социальной сети Х.

Глава МИД Украины заявил, что использование антиукраинской риторики ради внутриполитической выгоды может привести к политическому поражению и позору.

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Сибига призвал наказать причастных

Сибига подчеркнул, что история с задержанием украинских инкассаторов и государственных ценностей должна получить продолжение за пределами публичного заявления о закрытии дела.

"Каждый, кто принимал участие в фабрикации этой выдумки и незаконном задержании наших людей и государственной собственности, должен быть привлечен к ответственности", — написал министр.

Он также назвал ситуацию предупреждением для других политиков, которые используют антиукраинскую риторику ради внутриполитической выгоды.

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Как в Венгрии задержали инкассаторов "Ощадбанка"

В марте венгерские силовики задержали два бронированных инкассаторских автомобиля по подозрению в отмывании денег.

Они перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Груз сопровождался официальными накладными.

Заказчиком перевозки был государственный Ощадбанк Украины, а отправителем — Raiffeisen Bank в Вене.

Теперь венгерские следователи официально закрыли дело из-за отсутствия состава преступления.

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