Сибіга назвав закриття Угорщиною справи Ощадбанку кінцем брехні Орбана

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав закриття угорськими правоохоронцями справи щодо перевезення коштів і золота Ощадбанку "передбачуваним кінцем брехні Віктора Орбана".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соцмережі Х.

Глава МЗС України заявив, що використання антиукраїнської риторики заради внутрішньополітичної вигоди може призвести до політичної поразки та ганьби.

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Сибіга закликав покарати причетних

Сибіга наголосив, що історія із затриманням українських інкасаторів та державних цінностей має отримати продовження за межами публічної заяви про закриття справи.

"Кожен, хто брав участь у фабрикації цієї вигадки та незаконному затриманні наших людей і державної власності, має бути притягнутий до відповідальності", – написав міністр.

Він також назвав ситуацію попередженням для інших політиків, які використовують антиукраїнську риторику заради внутрішньої політичної вигоди.

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Як в Угорщині затримали інкасаторів Ощадбанку

У березні угорські силовики затримали два броньовані інкасаторські автомобілі за підозрою у відмиванні грошей.

Вони перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Вантаж супроводжувався офіційними накладними.

Замовником перевезення був державний Ощадбанк України, а відправником – Raiffeisen Bank у Відні.

Тепер угорські слідчі офіційно закрили провадження через відсутність складу злочину.

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