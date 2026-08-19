Командиру роты Владиславу Польскому, который самостоятельно эвакуировал из зоны боевых действий двух раненых бойцов, присвоили звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру штурмовой роты 475-го полка "Code 9.2", младшему лейтенанту Владиславу Польскому, который самостоятельно эвакуировал двух раненых бойцов с поля боя в Харьковской области.

Соответствующий указ президент подписал 19 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что произошло 15 августа

Зеленский отметил в видеообращении, что решил наградить Польского "за быструю и мужественную реакцию в боевой обстановке и спасение жизней наших воинов".

"15 августа произошло это, безусловно, героическое событие: Владислав на пикапе спас двух ребят из зоны поражения российских дронов. Наши воины выполняли боевую задачу и были ранены. Проводилась эвакуация с помощью наземного роботизированного комплекса. Россияне нанесли удар по этому НРК. И чтобы не потерять жизни людей и не терять время, Владислав Польский решил действовать и на пикапе забрал ребят", — рассказал президент, назвав этот поступок примером действий командира, достойным подражания.

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Фото: Владислав Польский / Фото из личного архива

Кто такой Владислав Польский

Польский является командиром штурмовой роты в 475-м полку "Code 9.2". В интервью изданию LB.ua он рассказал, что спасенные военные не были из его роты, однако объяснил специфику взаимодействия между подразделениями: командиры могут эвакуировать бойцов из других рот, так же как их собственных людей будут забирать другие командиры, поскольку "чужих нет".

Почему поехал без бронежилета

Что касается решения действовать без бронежилета, Польский объяснил, что решил пожертвовать защитой ради мобильности. По его словам, на тот момент он некоторое время наблюдал за ситуацией и не видел поблизости средств разведки или ударных систем врага, поэтому посчитал, что скорость действий важнее бронезащиты.

"Понимал, что если что-то по нам ударит, бронежилет меня не очень спасет. А скорости лишит. Я быстрее смог выскочить из пикапа, быстрее перетащить их, заскочить и сразу откатиться. У меня это заняло до минуты, с бронежилетом было бы не так просто", — пояснил военный, добавив, что видел комментарии о неосмотрительности своего решения, но на момент операции считал скорость действий более приоритетной.

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Фото: Владислав Польский