Командиру роти Владиславу Польському, який самотужки евакуював із кіл-зони двох поранених бійців, присвоїли звання Героя України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру штурмової роти 475-го полку "Code 9.2", молодшому лейтенанту Владиславу Польському, який самостійно евакуював двох поранених бійців із поля бою на Харківщині.
Відповідний указ підписав президент 19 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що сталося 15 серпня
Зеленський зазначив у відеозверненні, що вирішив відзначити Польського "за швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці й порятунок життів наших воїнів".
"15 серпня відбулась ця, безумовно, героїчна подія: Владислав на пікапі врятував двох хлопців із зони ураження російських дронів. Наші воїни виконували бойове завдання і були поранені. Відбувалась евакуація за допомогою наземного роботизованого комплексу. Росіяни ударили по цьому НРК. І щоб не втратити життя людей і не втратити час, Владислав Польський вирішив діяти і на пікапі забрав хлопців", — розповів президент, назвавши цей вчинок прикладом дій командира, гідним наслідування.
Хто такий Владислав Польський
Польський є командиром штурмової роти у 475 полку "Code 9.2". В інтерв'ю виданню LB.ua він розповів, що врятовані військові не були з його роти, однак пояснив специфіку взаємодії між підрозділами: командири можуть евакуйовувати бійців з інших рот, так само як їхніх власних людей забиратимуть інші командири, оскільки "чужих нема".
Чому поїхав без броні
Стосовно рішення діяти без бронежилета Польський пояснив, що вирішив пожертвувати захистом заради мобільності. За його словами, на той момент він певний час спостерігав за ситуацією і не бачив поблизу засобів розвідки чи ударних систем ворога, тому оцінив, що швидкість дій важливіша за бронезахист.
"Розумів, що якщо щось по нас вдарить, бронік мене не дуже порятує. А швидкості позбавить. Я швидше зміг вискочити з пікапа, швидше перетягти їх, заскочити й відразу відкотитися. У мене це зайняло до хвилини, з броніком було б не так просто", — пояснив військовий, додавши, що бачив коментарі про необачність його рішення, але на момент операції вважав швидкість дій пріоритетнішою.
- Нагадаємо, командир штурмової роти 475-го ОШП без бронежилета кинувся рятувати двох поранених бійців під ворожими дронами.
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зелене гундосе, кончене чмо!!!!!!
зневажаю!
кожною клітиною свого тіла!!! кожної митті свого існування!