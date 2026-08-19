Задержаны подозреваемые в поджоге оборонного предприятия в Эстонии, поставляющего технику в Украину
В Латвии задержали трех человек, подозреваемых в поджоге здания оборонно-промышленной компании Milrem Robotics в Таллинне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ERR.
Пожар произошел в ночь на субботу в здании компании в районе Ласнамяэ на улице Бетоони. Власти Эстонии расследуют инцидент как возможный акт саботажа.
Пожар признали умышленным поджогом
Milrem Robotics специализируется на роботизированных и автономных системах для военных и силовых структур. Оборудование компании используется в Украине.
По предварительным данным прокуратуры, поджог мог быть спланирован заранее.
Государственный прокурор Эстонии Гарди Андерсон сообщила, что двое подозреваемых были задержаны в Латвии и суд уже удовлетворил ходатайство об их аресте.
"Согласно имеющейся информации, трое подозреваемых участвовали в поджоге и были задержаны в Латвии. Мы тесно сотрудничаем с латвийскими правоохранительными органами", — сказала Андерсон.
По ее словам, Эстония сотрудничает с латвийской стороной, чтобы доставить подозреваемых в страну.
Третьего подозреваемого пока не арестовали. Решение по нему должно быть принято в ближайшее время.
Андерсон также заявила, что пожар был умышленным и спланированным. В то же время следствие проверяет все возможные версии, в том числе вероятность саботажа.
Milrem Robotics связывают с военной помощью Украине
Компания Milrem Robotics разрабатывает роботизированные и автономные системы, которые применяются в военной сфере и сфере безопасности.
Ранее сообщалось, что Эстония расследует причастность России к пожару в здании компании, поставляющей Украине роботизированные комплексы.
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