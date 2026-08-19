Затримали підозрюваних у підпалі оборонного підприємства в Естонії, яке постачає техніку Україні

У Латвії затримали трьох людей, яких підозрюють у підпалі будівлі оборонно-промислової компанії Milrem Robotics у Таллінні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ERR.

Пожежа сталася вночі проти суботи у будівлі компанії в районі Ласнамяе на вулиці Бетооні. Влада Естонії розслідує інцидент як можливий акт саботажу.

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Пожежу визнали навмисним підпалом

Milrem Robotics спеціалізується на роботизованих та автономних системах для військових і безпекових потреб. Обладнання компанії використовують в Україні.

За попередніми даними прокуратури, підпал могли спланувати заздалегідь.

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Державний прокурор Естонії Гарді Андерсон повідомила, що двох підозрюваних затримали в Латвії та суд уже задовольнив клопотання про їхній арешт.

"Згідно з поточною інформацією, троє підозрюваних брали участь у підпалі та були затримані в Латвії. Ми тісно співпрацюємо з латвійськими правоохоронними органами", – сказала Андерсон.

За її словами, Естонія працює з латвійською стороною, щоб доставити підозрюваних до країни.

Третього підозрюваного поки не заарештували. Рішення щодо нього мають ухвалити найближчим часом.

Андерсон також заявила, що пожежа була навмисною та спланованою. Водночас слідство перевіряє всі можливі версії, зокрема ймовірність саботажу.

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Milrem Robotics пов’язують із військовою допомогою Україні

Компанія Milrem Robotics розробляє роботизовані та автономні системи, які застосовують у військовій та безпековій сферах.

Раніше повідомлялося, що Естонія розслідує причетність Росії до пожежі у будівлі компанії, яка постачає Україні роботизовані комплекси.