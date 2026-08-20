Медицинские эвакуационные машины слишком медленны для эвакуации раненых бойцов, нужно создавать эвакуационные подразделения, - Черновол

В бригадах необходимо создавать отдельные штатные эвакуационные подразделения с профессиональными экипажами и специальным быстрым легкобронированным транспортом, поскольку в настоящее время эвакуация раненых часто происходит хаотично и с использованием подручных средств.

Об этом сообщила боевой офицер ВСУ Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

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"Видео с красавчиком-ротником, который самостоятельно эвакуировал своих раненых бойцов на пикапе, разошло по Фейсбуку и подняло проблему того, что НРК очень медленные, и из-за этого миссии по эвакуации бойцов часто заканчиваются трагически. Медицинские эвакуационные машины с ранеными становятся жертвами дронов, и пользователи пишут, что на фронте не хватает быстрых, небольших, легкобронированных эвакуационных автомобилей для этой миссии", — отметила она.

По словам Чорновол, эвакуация в армейской системе на пятом году войны — это форс-мажор, к которому никто не готов, и эвакуации проходят в хаосе с использованием подручных средств (исключения — лишь в отдельных бригадах).

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Что предлагает Чорновол?

"Поэтому считаю целесообразным создание отдельных штатных эвакуационных подразделений в бригадах, оснащенных всем необходимым и самым лучшим.

Да, все подразделения бригады должны участвовать в оказании помощи, но эвакуационные подразделения должны иметь все необходимое в одной команде. Там должны быть лучшие водители с зарплатами, как у штурмовиков, но кроме этого — медики, пилоты, специалисты по РЭБ, саперы (разминировщики БПЛА), а также профессионалы: охотники с дробовиком за дронами. Что касается техники, не стоит делать ставку на НРК, хотя она тоже должна быть, но главный транспорт — небольшой быстрый бронемобиль с противоминным днищем.

И это самая необходимая реформа, вы себе не представляете, как наличие профессиональных эвакуационных групп улучшило бы психологический климат на фронте!!! Всем хочется надеяться, что за ними приедут, спасут", — пояснила офицер.

Чтобы не было хаоса, по мнению Чорновол, нужно создавать штатные, хорошо укомплектованные подразделения.

"А еще им очень нужен спецтранспорт. Быстрый, легкобронированный, с противоминным днищем, но и максимально облегченный. ...

Поэтому я рада, что достойный офицер, спасавший своих бойцов, привлек внимание к этой огромной проблеме. Может, нас наконец услышат. Мы на фронте имеем право рассчитывать на эвакуацию", — подытожила она.

Что этому предшествовало?