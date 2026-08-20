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Новини Наземні роботизовані комплекси НРК Евакуація поранених
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НРК дуже повільні для евакуації поранених бійців, потрібно створювати евакуаційні підрозділи, - Чорновол

Евакуація поранених: що пропонує Тетяна Чорновол?

У бригадах потрібно створювати окремі штатні евакуаційні підрозділи з професійними екіпажами та спеціальним швидким легкоброньованим транспортом, оскільки зараз евакуація поранених часто відбувається хаотично й підручними засобами.

Про це повідомила бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Відео з красунчиком ротним, який самотужки евакуював своїх поранених бійців на пікапі розігнало по ФБ проблему, що НРК дуже повільні і через це місії евакуації бійців часто трагічні. НРК з пораненими стають жертвами дронів і дописувачі пишуть, що на фронті не вистачає швидких, невеликих, легкоброньованих евак-автомобілів для цієї місії", - зазначила вона.

За словами Чорновол, евакуація в армійській системі на 5 рік війни це форс-мажор, до якого ніхто не готовий і евакуації відбуваються в хаосі підручними засобами (винятки лише в окремих бригадах).

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Що пропонує Чорновол?

"Отож вважаю за доцільне створення окремих штатних евакуаційних підрозділів в бригадах забезпечених усім необхідним і найкращим.

Так, всі підрозділи бригади мають включатися в допомогу, але евакуаційні підрозділи мають мати все своє в одній команді. Там мають буди найкращі водії з зарплатами, як у штурмовиків, але крім цього медики, пілоти, спеціалісти ребу, сапери (розміновувачі на бпла), а також профі: мисливці з дробовиком за дронами. Щодо техніки не варто робити ставку на нрк, хоча теж має бути, але головний транспорт - невеликий швидкий бронемобіль з протимінним днищем.

І це реформа найнеобхідніша, ви не уявляєте, як наявність професійних евакгруп поліпшувало би психологічний фон на фронті!!! Всім хочеться сподіватися, що за ним приїдуть, порятують", - пояснила офіцерка.

Щоб не було хаосу, на думку Чорновол, треба робити штатні добре укомплектовані підрозділи.

"А ще їм дуже потрібний спецтранспорт. Швидкий, легкоброньований, з протимінним днищем, але і максимально полегшений. ...

Отож я рада, що гідний офіцер, який рятував своїх бійців привернув увагу до цієї величезної проблеми. Може нас нарешті почують. Ми на фронті маємо право розраховувати на евакуацію", - підсумувала вона.

Що передувало?

  • Нагадаємо, командир штурмової роти 475-го ОШП без бронежилета кинувся рятувати двох поранених бійців під ворожими дронами.
  • Президент присвоїв звання Героя України командиру штурмової роти 475-го полку "Code 9.2", молодшому лейтенанту Владиславу Польському, який самостійно евакуював двох поранених бійців із поля бою на Харківщині.

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