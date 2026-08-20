В Житомире скончалась полицейская Светлана Савченко, тяжело раненная во время атаки РФ

В результате российского нападения на ГУНП в Житомирской области скончалась 42-летняя полицейская Светлана Савченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

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"Более 20 лет Светлана посвятила службе в органах внутренних дел. Работала в следственных и оперативных подразделениях, а в последние годы — старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления стратегических расследований", — говорится в сообщении.

Светла Савченко получила ранение в результате удара российского беспилотника по зданию полиции в Житомире.

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