УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14709 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Житомирщини
4 273 7

У Житомирі померла поліцейська Світлана Савченко, тяжко поранена під час атаки РФ

Російський удар по Житомиру забрав життя поліцейської Світлани Савченко

Унаслідок російської атаки на ГУНП у Житомирській області померла 42-річна поліцейська Світлана Савченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Понад 20 років Світлана присвятила службі в органах внутрішніх справ. Працювала у слідчих та оперативних підрозділах, а останні роки – старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань". - йдеться в повідомленні.

Світла Савченко зазнала поранення внаслідок удару російського безпілотника по будівлю поліції у Житомирі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ по Житомиру: кількість загиблих зросла до трьох, 53 людини постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • 19 серпня, російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
  • Ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль".

Автор: 

Житомир (467) обстріл (36233) Житомирська область (1285) Житомирський район (64)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 