У Житомирі померла поліцейська Світлана Савченко, тяжко поранена під час атаки РФ

Унаслідок російської атаки на ГУНП у Житомирській області померла 42-річна поліцейська Світлана Савченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

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"Понад 20 років Світлана присвятила службі в органах внутрішніх справ. Працювала у слідчих та оперативних підрозділах, а останні роки – старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань". - йдеться в повідомленні.

Світла Савченко зазнала поранення внаслідок удару російського безпілотника по будівлю поліції у Житомирі.

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