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У Житомирі померла поліцейська Світлана Савченко, тяжко поранена під час атаки РФ
Унаслідок російської атаки на ГУНП у Житомирській області померла 42-річна поліцейська Світлана Савченко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.
"Понад 20 років Світлана присвятила службі в органах внутрішніх справ. Працювала у слідчих та оперативних підрозділах, а останні роки – старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань". - йдеться в повідомленні.
Світла Савченко зазнала поранення внаслідок удару російського безпілотника по будівлю поліції у Житомирі.
Що передувало?
- 19 серпня, російські війська атакували Житомир реактивними дронами. Під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
- Ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль".
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