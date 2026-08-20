Аэродромы, РЛС и нефтетерминал: ГУР сообщило об ударах по важным объектам РФ

В ночь на 20 августа операторы ГУР МО Украины и других подразделений Сил безопасности и обороны атаковали аэродромы во временно оккупированных Донецке и Приморско-Ахтарске, а также морской терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

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"В ночь на 20 августа 2026 года операторы ГУР МО Украины в рамках очередной операции deepstrike нанесли успешные удары по важным военным объектам государства-агрессора России", - говорится в сообщении.



Специалисты Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР поразили места хранения и запуска вражеских дронов на двух аэродромах - во временно оккупированном Донецке и в городе Приморско-Ахтарске на территории России.

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Чем опасны аэродромы

Отсюда государство-агрессор постоянно осуществляло террористические запуски ударных дронов по гражданским объектам в Украине. В результате поражения аэродромов повреждены наземные элементы комплексов и пусковые установки БПЛА, в местах попаданий вспыхнули пожары.



Кроме того, во время атаки в Приморско-Ахтарске операторы Департамента активных действий выследили и поразили в районе аэродрома две вражеские дорогостоящие РЛС - 55Ж6У "Небо-У" и 55Ж6УМ "Ниобий".

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Поражен морской терминал "Таманьнефтегаз"

В ту же ночь специалисты ГУР совместно с коллегами из других подразделений Сил безопасности и обороны Украины нанесли удар по морскому терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, который снабжает российскую оккупационную армию, — поврежден резервуарный парк и элементы магистральных трубопроводов, что привело к масштабному пожару на территории объекта.