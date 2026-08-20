Аеродроми, РЛС і нафтотермінал: ГУР повідомило про удари по важливих об’єктах РФ

У ніч проти 20 серпня оператори ГУР МО України та інших складових Сил безпеки й оборони аеродроми в тимчасово окупованому Донецьку та Приморсько-Ахтарську, а також морський термінал "Таманьнєфтєгаз" у Краснодарському краї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.

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"У ніч на 20 серпня 2026 року оператори ГУР МО України в межах чергової deepstrike-операції завдали успішних ударів по важливих військових об’єктах держави-агресора росії", - ідеться в повідомленні.



Майстри Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР уразили місця зберігання й запуску ворожих дронів на двох аеродромах — у тимчасово окупованому Донецьку та у місті Приморсько-Ахтарськ на росії.

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Чим небезпечні аеродроми

Звідси держава-агресор постійно здійснювала терористичні запуски ударних дронів по цивільних об’єктах в Україні. Унаслідок ураження аеродромів пошкоджено наземні елементи комплексів та пускові установки БпЛА, у місцях влучань спалахнули пожежі.



Крім того, під час атаки у Приморсько-Ахтарську оператори Департаменту активних дій вистежили та уразили в районі летовища дві ворожі високовартісні РЛС — 55Ж6У "нєбо-У" та 55Ж6УМ "ніобій".

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Уразили морський термінал "Таманьнєфтєгаз"

Цієї ж ночі майстри ГУР спільно із побратимами з інших складових Сил безпеки та оборони України уразили морський термінал "таманьнєфтєґаз" у краснодарському краї, який живить російську окупаційну армію, — пошкоджено резервуарний парк та елементи магістральних трубопроводів, що спричинило масштабну пожежу на території об'єкта.