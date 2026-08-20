В Финляндии планируют наладить производство украинских дронов для ВСУ

Финская компания Innokas планирует наладить в Финляндии производство беспилотников на основе украинских разработок, которые будут поставляться для нужд Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, Innokas подписала протокол о намерениях с украинским производителем беспилотников Airlogix.

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Будут производить дроны украинской разработки

Компании договорились о создании в Финляндии производственных мощностей для выпуска беспилотных систем, разработанных Airlogix. Технологическая экспертиза украинской компании также будет использоваться при организации производства.

Беспилотники Airlogix уже применялись во время войны в Украине.

Соглашение заключено в рамках инициативы Build with Ukraine, которая предусматривает расширение оборонных производственных мощностей в европейских странах для дальнейших поставок вооружения и техники в Украину.

"Мы рассматриваем это партнерство прежде всего как практический вклад в поддержку Украины. Наша задача - помочь расширить производство беспилотных летательных систем в Финляндии и увеличить объем техники, поставляемой в Украину", - заявил генеральный директор Innokas Янне Костамо.

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Соглашение было заключено на оборонной выставке

Протокол о намерениях представители Innokas и Airlogix подписали на этой неделе во время выставки оборонной промышленности в Дании.

Таким образом, производство украинских беспилотных систем планируется расширить за пределами Украины с использованием финских производственных мощностей и украинских технологий.

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