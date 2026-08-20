У Фінляндії планують налагодити виробництво українських дронів для ЗСУ
Фінська компанія Innokas планує налагодити у Фінляндії виробництво безпілотників на основі українських розробок, які постачатимуть для потреб Сил оборони України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, Innokas підписала протокол про наміри з українським виробником безпілотників Airlogix.
Вироблятимуть дрони української розробки
Компанії домовилися про створення у Фінляндії виробничих потужностей для випуску безпілотних систем, розроблених Airlogix. Технологічну експертизу української компанії також використовуватимуть під час організації виробництва.
Безпілотники Airlogix уже застосовувалися під час війни в Україні.
Угоду уклали в межах ініціативи Build with Ukraine, яка передбачає розширення оборонних виробничих потужностей у європейських країнах для подальшого постачання озброєння та техніки Україні.
"Ми розглядаємо це партнерство насамперед як практичний внесок у підтримку України. Наше завдання – допомогти розширити виробництво безпілотних літальних систем у Фінляндії та збільшити обсяг техніки, що постачається в Україну", – заявив генеральний директор Innokas Янне Костамо.
Домовленість уклали на оборонній виставці
Протокол про наміри представники Innokas та Airlogix підписали цього тижня під час виставки оборонної промисловості в Данії.
Таким чином, виробництво українських безпілотних систем планують масштабувати за межами України, використовуючи фінські виробничі потужності та українські технології.
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