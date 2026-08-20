У Фінляндії планують налагодити виробництво українських дронів для ЗСУ

Фінська компанія Innokas планує налагодити у Фінляндії виробництво безпілотників на основі українських розробок, які постачатимуть для потреб Сил оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, Innokas підписала протокол про наміри з українським виробником безпілотників Airlogix.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вироблятимуть дрони української розробки

Компанії домовилися про створення у Фінляндії виробничих потужностей для випуску безпілотних систем, розроблених Airlogix. Технологічну експертизу української компанії також використовуватимуть під час організації виробництва.

Безпілотники Airlogix уже застосовувалися під час війни в Україні.

Угоду уклали в межах ініціативи Build with Ukraine, яка передбачає розширення оборонних виробничих потужностей у європейських країнах для подальшого постачання озброєння та техніки Україні.

"Ми розглядаємо це партнерство насамперед як практичний внесок у підтримку України. Наше завдання – допомогти розширити виробництво безпілотних літальних систем у Фінляндії та збільшити обсяг техніки, що постачається в Україну", – заявив генеральний директор Innokas Янне Костамо.

Читайте: Україна готує ще 15 дронових угод із державами-партнерами, - Зеленський

Домовленість уклали на оборонній виставці

Протокол про наміри представники Innokas та Airlogix підписали цього тижня під час виставки оборонної промисловості в Данії.

Таким чином, виробництво українських безпілотних систем планують масштабувати за межами України, використовуючи фінські виробничі потужності та українські технології.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва планує випускати безпілотники з Україною у рамках Drone Deal