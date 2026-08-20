В Николаеве стартовала масштабная реконструкция очистных сооружений

В Николаеве при поддержке Европейского инвестиционного банка началась масштабная реконструкция очистных сооружений. По завершении работ город должен получить современный комплекс для очистки сточных вод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Николаевского городского совета.

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Старые сооружения уже исчерпали свой ресурс

Существующий комплекс работает уже много десятилетий и в настоящее время находится в критическом состоянии износа. Аэротенки, отстойники и бетонные резервуары нуждаются в реконструкции. Часть объекта также пострадала от вражеских обстрелов.

Старые бетонные конструкции не просто демонтируют и вывозят. Прямо на объекте их измельчают и перерабатывают в щебень. Его повторно используют для обустройства временных подъездных путей.

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Что изменится после реконструкции

По завершении работ Николаев должен получить современный высокотехнологичный комплекс, который будет соответствовать мировым стандартам.

"Это позволит существенно повысить качество очистки сточных вод и улучшить экологическое состояние бассейна Южного Буга", — отмечается в сообщении.

Также реконструкция должна снизить потребление электроэнергии и обеспечить надежную работу системы водоотведения города на долгие годы.

Ранее сообщалось, что Львов отремонтирует 60-летний водопровод за 3 миллиона евро от Евросоюза.

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