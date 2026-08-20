В Николаеве стартовала масштабная реконструкция очистных сооружений
В Николаеве при поддержке Европейского инвестиционного банка началась масштабная реконструкция очистных сооружений. По завершении работ город должен получить современный комплекс для очистки сточных вод.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Николаевского городского совета.
Старые сооружения уже исчерпали свой ресурс
Существующий комплекс работает уже много десятилетий и в настоящее время находится в критическом состоянии износа. Аэротенки, отстойники и бетонные резервуары нуждаются в реконструкции. Часть объекта также пострадала от вражеских обстрелов.
Старые бетонные конструкции не просто демонтируют и вывозят. Прямо на объекте их измельчают и перерабатывают в щебень. Его повторно используют для обустройства временных подъездных путей.
Что изменится после реконструкции
По завершении работ Николаев должен получить современный высокотехнологичный комплекс, который будет соответствовать мировым стандартам.
"Это позволит существенно повысить качество очистки сточных вод и улучшить экологическое состояние бассейна Южного Буга", — отмечается в сообщении.
Также реконструкция должна снизить потребление электроэнергии и обеспечить надежную работу системы водоотведения города на долгие годы.
Ранее сообщалось, что Львов отремонтирует 60-летний водопровод за 3 миллиона евро от Евросоюза.
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Просто цікавить доцільність подібних вливань коштів. Може би їм дронів закупити
Вибачте я забув що вам похер де бабло пиляти....