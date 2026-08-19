В Николаеве полиция разыскивает мужчину, бросившего гранату в квартиру соседки
Правоохранители Николаева разыскивают мужчину, который во время ссоры бросил гранату Ф-1 в квартиру соседки.
Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
В результате взрыва 45-летняя женщина получила множественные осколочные ранения. Ее госпитализировали, сейчас она находится в больнице. 17-летний сын пострадавшей, который также был дома, не пострадал.
Ссора закончилась взрывом
Инцидент произошел ночью 16 августа в доме на улице Малой Морской в Николаеве.
По данным следствия, между 45-летней владелицей квартиры и ее 54-летним соседом длительное время существовал конфликт. В ту ночь между ними произошла очередная ссора.
Мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения, разбил окно и бросил взрывное устройство в комнату, где находилась женщина.
"После словесного конфликта злоумышленник через окно бросил взрывное устройство в квартиру соседки, которая находилась дома с несовершеннолетним сыном. Женщину с множественными осколочными ранениями госпитализировали", — сообщили в полиции.
На месте работали следователи, оперативники, криминалисты, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.
Во время осмотра квартиры правоохранители изъяли обломки взрывного устройства. Предварительно установлено, что это была граната Ф-1. Обломки направлены на экспертизу.
Подозреваемого объявили в розыск
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на умышленное убийство способом, опасным для жизни многих лиц, а также о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.
Следователи под процессуальным руководством прокуратуры заочно сообщили мужчине о подозрении и объявили его в розыск.
За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве в электрощитовой многоэтажного дома обнаружили боевую гранату.
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