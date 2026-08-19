У Миколаєві поліція розшукує чоловіка, який кинув гранату в квартиру сусідки

Правоохоронці Миколаєва розшукують чоловіка, який кинув гранату Ф-1 у квартиру сусідки під час сварки.

По це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок вибуху 45-річна жінка дістала множинні осколкові поранення. Її госпіталізували, нині вона перебуває в лікарні. 17-річний син потерпілої, який також був удома, не постраждав.

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Сварка закінчилася вибухом

Подія сталася вночі 16 серпня в будинку на вулиці Малій Морській у Миколаєві.

За даними слідства, між 45-річною власницею квартири та її 54-річним сусідом тривалий час був конфлікт. Тієї ночі між ними сталася чергова сварка.

Чоловік, попередньо перебуваючи у стані сп’яніння, розбив вікно та кинув вибуховий пристрій до кімнати, де була жінка.

"Після словесного конфлікту зловмисник через вікно жбурнув вибуховий пристрій у помешкання сусідки, яка перебувала вдома з неповнолітнім сином. Жінку з множинними осколковими пораненнями госпіталізували", – повідомили в поліції.

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На місці працювали слідчі, оперативники, криміналісти, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби.

Під час огляду квартири правоохоронці вилучили уламки вибухового пристрою. Попередньо, це була граната Ф-1. Уламки направили на експертизу.

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Підозрюваного оголосили в розшук

За фактом події розпочали кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури заочно повідомили чоловіку про підозру та оголосили його в розшук.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в електрощитовій багатоповерхового будинку виявили бойову гранату.

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