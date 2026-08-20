У Миколаєві стартувала масштабна реконструкція очисних споруд
У Миколаєві розпочали масштабну реконструкцію очисних споруд за підтримки Європейського інвестиційного банку. Після завершення робіт місто має отримати сучасний комплекс для очищення стічних вод.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Миколаївської міської ради.
Старі споруди вже вичерпали свій ресурс
Наявний комплекс працює багато десятиліть і нині має критичний рівень зношеності. Аеротенки, відстійники та бетонні резервуари потребують реконструкції. Частина об’єкта також зазнала руйнувань через ворожі обстріли.
Старі бетонні конструкції не просто демонтують і вивозять. Безпосередньо на об’єкті їх подрібнюють та переробляють на щебінь. Його повторно використовують для облаштування тимчасових під’їзних шляхів.
Що зміниться після реконструкції
Після завершення робіт Миколаїв має отримати сучасний високотехнологічний комплекс, який відповідатиме світовим стандартам.
"Це дасть змогу суттєво підвищити якість очищення стічних вод і покращити екологічний стан басейну Південного Бугу", – зазначається у повідомленні.
Також реконструкція має зменшити споживання електроенергії та забезпечити надійну роботу системи водовідведення міста на багато років.
Раніше повідомлялося, що Львів відремонтує 60-річний водогін за 3 мільйони євро від Євросоюзу.
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