У Миколаєві стартувала масштабна реконструкція очисних споруд

У Миколаєві розпочали масштабну реконструкцію очисних споруд за підтримки Європейського інвестиційного банку. Після завершення робіт місто має отримати сучасний комплекс для очищення стічних вод.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Миколаївської міської ради.

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Старі споруди вже вичерпали свій ресурс

Наявний комплекс працює багато десятиліть і нині має критичний рівень зношеності. Аеротенки, відстійники та бетонні резервуари потребують реконструкції. Частина об’єкта також зазнала руйнувань через ворожі обстріли.

Старі бетонні конструкції не просто демонтують і вивозять. Безпосередньо на об’єкті їх подрібнюють та переробляють на щебінь. Його повторно використовують для облаштування тимчасових під’їзних шляхів.

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Що зміниться після реконструкції

Після завершення робіт Миколаїв має отримати сучасний високотехнологічний комплекс, який відповідатиме світовим стандартам.

"Це дасть змогу суттєво підвищити якість очищення стічних вод і покращити екологічний стан басейну Південного Бугу", – зазначається у повідомленні.

Також реконструкція має зменшити споживання електроенергії та забезпечити надійну роботу системи водовідведення міста на багато років.

Раніше повідомлялося, що Львів відремонтує 60-річний водогін за 3 мільйони євро від Євросоюзу.

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