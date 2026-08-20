Спикер Сейма Польши Чажастый назвал "абсурдной шумихой" критику в адрес передачи ракет Patriot Украине

Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый прокомментировал передачу Украине пяти ракет для систем Patriot, заявив, что сообщение об этом вызвало в Польше "абсурдную шумиху". Дальнейшая поддержка Киева отвечает интересам страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире TVN24.

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Реакция на передачу ракет

"Сколько безответственных политиков с польской стороны ломали из-за этого копья. Какое подстрекательство людей. Сначала эта история выглядела так, будто мы разоружаемся в пользу Украины. Это же абсурд", — подчеркнул маршал Сейма, комментируя поставки Украине ракет для Patriot.

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О поддержке Украины в целом

Чажастый также заявил, что дальнейшая поддержка Украины в интересах Польши. По его словам, Европа, Польша и США оказывают Украине финансовую и военную помощь, тогда как украинцы "отдают кровь".

"Считаю, что роль Польши, прежде всего с точки зрения безопасности нашей страны, заключается в том, чтобы помогать и призывать всех к помощи. Мне кажется, что эту роль парламент и правительство выполняют хорошо", — отметил политик.

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О вкладе украинцев в экономику Польши

Отдельно Чажастый обратил внимание на роль украинцев в польской экономике, отметив, что граждане Украины составляют 5% всех работников в Польше и создают 2,7% ВВП страны.

"Этого не сможет стереть ни Конфедерация, ни PiS, ни господин Навроцкий", — подчеркнул он.

По данным за 2025 год, приведенным спикером польского Сейма, украинцы уплатили 25 млрд злотых налога на доходы физических лиц, 13 млрд злотых взносов в Управление социального страхования (ZUS) и 3,8 млрд злотых в Национальный фонд здравоохранения (NFZ). Расходы Польши на здравоохранение для украинцев составили 2,3 млрд злотых.

"Зачем рассказывать эту чепуху, что мы обкрадываем поляков и все отдаем украинцам? Не позволяйте собой манипулировать", — призвал Чажастый, напомнив также, что четыре года назад Польша как нация приняла миллион украинских детей.

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Ракеты для Patriot для Украины