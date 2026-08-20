Спікер Сейму Польщі Чажастий назвав "абсурдною бучею" критику про передачу ракет Patriot Україні

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий прокоментував передачу Україні п'яти ракет для систем Patriot, заявивши, що повідомлення про це викликало в Польщі "абсурдну бучу". Подальша підтримка Києва в інтересах країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі TVN24.

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Реакція на передачу ракет

"Скільки безвідповідальних політиків з польського боку ламали через це списи. Яке підбурювання людей. Спочатку ця історія виглядала так, ніби ми роззброюємося на користь України. Це ж абсурд", — наголосив маршалок Сейму, коментуючи постачання Україні ракет для Patriot.

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Про підтримку України загалом

Чажастий також заявив, що подальша підтримка України в інтересах Польщі. За його словами, Європа, Польща та США надають Україні фінансову й військову допомогу, тоді як українці "дають кров".

"Вважаю, що роль Польщі, передусім з огляду на безпеку нашої країни, полягає в тому, щоб допомагати та закликати всіх до допомоги. Мені здається, що цю роль парламент і уряд виконують добре", — оцінив політик.

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Про внесок українців в економіку Польщі

Окремо Чажастий звернув увагу на роль українців у польській економіці, зазначивши, що громадяни України становлять 5% усіх працівників у Польщі та створюють 2,7% ВВП країни.

"Цього не витре ні Конфедерація, ні PiS, ні пан Навроцький", — наголосив він.

За даними за 2025 рік, які навів польський спікер Сейму, українці сплатили 25 млрд злотих податку на доходи фізичних осіб, 13 млрд злотих внесків до Управління соціального страхування (ZUS) та 3,8 млрд злотих до Національного фонду охорони здоров'я (NFZ). Витрати Польщі на охорону здоров'я для українців становили 2,3 млрд злотих.

"Навіщо розповідати ці дурниці, що ми обкрадаємо поляків і все віддаємо українцям? Не дозволяйте собою маніпулювати", — закликав Чажастий, нагадавши також, що чотири роки тому Польща як нація прийняла мільйон українських дітей.

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Ракети до Patriot для України