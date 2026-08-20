Уничтоженный у Констанцы морской дрон содержал взрывчатку, — Минобороны Румынии

После осмотра обломков морского дрона, уничтоженного у берегов румынской Констанцы, было установлено, что он содержал взрывчатку.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

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Дрон содержал взрывной заряд

Как отмечается, анализ данных, загруженных из систем слежения самолетов F-16, и их сопоставление с информацией, полученной экипажем корабля, прибывшего в этот район, подтвердили, что речь шла об одном беспилотнике.

Дрон был сбит бортовой пушкой самолета F-16, однако не был полностью уничтожен. Позже военные специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD), находившиеся на борту корабля, безопасно обезвредили беспилотник.

В Минобороны отмечают, что проведенные проверки подтвердили, что он содержал взрывной заряд.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 румынских ВВС уничтожил морской дрон в море у берегов Констанцы.

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