Уничтоженный у Констанцы морской дрон содержал взрывчатку, — Минобороны Румынии
После осмотра обломков морского дрона, уничтоженного у берегов румынской Констанцы, было установлено, что он содержал взрывчатку.
Об этом сообщает Министерство обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.
Дрон содержал взрывной заряд
Как отмечается, анализ данных, загруженных из систем слежения самолетов F-16, и их сопоставление с информацией, полученной экипажем корабля, прибывшего в этот район, подтвердили, что речь шла об одном беспилотнике.
Дрон был сбит бортовой пушкой самолета F-16, однако не был полностью уничтожен. Позже военные специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD), находившиеся на борту корабля, безопасно обезвредили беспилотник.
В Минобороны отмечают, что проведенные проверки подтвердили, что он содержал взрывной заряд.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что истребитель F-16 румынских ВВС уничтожил морской дрон в море у берегов Констанцы.
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